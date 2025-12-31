سوران تستكمل استعداداتها لاستقبال العام الجديد والسياح

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة سوران المستقلة استكمال استعداداتها لاستقبال العام الجديد والسياح، مؤكدةً تنسيقاً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص لتنظيم استقبال نموذجي للسياح المحليين والعراقيين والأجانب، بالتزامن مع تساقط الثلوج الذي أضفى طابعاً جمالياً وجاذبية إضافية على المنطقة.

وأشارت الإدارة إلى أن تساقط الثلوج أسهم في إدخال البهجة على المواطنين والزوار، إذ واصل السياح نشاطاتهم وحركتهم في المناطق السياحية رغم برودة الطقس.

وفي هذا السياق، قال مدير إدارة السياحة في جبل كورك، حسين علي، ، في تصريح لـكوردستان 24، إن الاستعدادات اكتملت لاستقبال السياح الذين يقصدون جبل كورك، وتم تجهيز أماكن التدفئة والاستراحة.

مبيناً أن احتفالات رأس السنة ستُقام في جبل كورك نهاراً وليلاً.

من جهته، أوضح المدير العام للسياحة في سوران، الدكتور فيصل صادق، في تصريح لـكوردستان 24، أن الهدف الرئيسي من الخطة هو ضمان سلامة المواطنين والسياح من الناحية الأمنية.

لافتاً إلى أن القوات الأمنية أعدّت خطة خاصة وتنسق بشكل جيد مع الجهات المعنية، ولا سيما الدفاع المدني والقطاع الصحي، لضمان الجاهزية في حال وقوع أي طارئ غير متوقع.

وأضاف أن القطاع الخاص في المناطق السياحية أكمل استعداداته بالكامل لاستقبال العام الجديد، بالتوازي مع استمرار جهود القطاع العام في مراكز الأقضية التابعة للإدارة المستقلة لسوران.

ولغرض استقبال العام الجديد والسياح، جرى تزيين الشوارع الرئيسية في سوران، كما أعدّت الإدارة المستقلة في مركز المدينة الاستعدادات لإقامة احتفال واسع ليلة رأس السنة في ساحة كاوه الأربعة.