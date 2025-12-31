وفاة 41 شاباً خلال مراسم ختان تقليدية في جنوب إفريقيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا وفاة ما لا يقل عن 41 شابًا، نتيجة مضاعفات عمليات الختان التي أُجريت ضمن طقوس التنشئة التقليدية.

وتُعد طقوس التنشئة التقليدية شعيرة انتقالية إلى مرحلة الرجولة، تمارسها سنويًا جماعات عرقية عدة في البلاد، من بينها مجتمعات الخوسا، والنديبيل، والسوتو، والفيندا.

ووفقًا للتقاليد، يُعزل الشبان في مدارس خاصة تُعرف بـ«مدارس التنشئة»، حيث يتلقون تعليمًا حول القيم والمسؤوليات الاجتماعية المصاحبة للبلوغ.

غير أن جزء الختان من هذه الطقوس يتسبب سنويًا في سقوط ضحايا، ما دفع الحكومة الجنوب إفريقية إلى سن تشريعات تُلزم مدارس التنشئة بالتسجيل لدى السلطات والالتزام بالمعايير الصحية.

ورغم ذلك، لا تزال مدارس غير قانونية تنشط في الخفاء، مدفوعة أحيانًا بحوافز مالية يتكبدها الأهالي لإلحاق أبنائهم بهذه المراسم خلال الفترات المحددة.

وقال وزير الشؤون التقليدية في جنوب إفريقيا، فيلينكوسيني هلابيسا، في تصريحات لمحطات بث محلية، إن الوفيات وقعت خلال موسم التنشئة الصيفي الحالي.

محمّلًا المسؤولية لمدارس التنشئة، سواء المسجلة أو غير القانونية، إلى جانب أولياء الأمور الذين لا يتابعون أوضاع أبنائهم.

وأشار الوزير إلى أن بعض النصائح الخاطئة وغير الطبية، مثل الامتناع عن شرب الماء بزعم تسريع الشفاء، تسهم في تفاقم المخاطر الصحية.

وأضاف أن الإهمال في تطبيق المعايير الصحية داخل بعض المدارس يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المشاركين، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وسُجِّل أعلى عدد من الوفيات في مقاطعة كيب الشرقية، التي تحولت إلى بؤرة ساخنة للحوادث، حيث سُجلت فيها 21 حالة وفاة حتى الآن.

كما أعلنت السلطات توقيف 41 شخصًا على صلة بمدارس تنشئة غير قانونية، من بينهم آباء قدّموا أعمارًا غير صحيحة لأبنائهم من أجل قبولهم في هذه المراسم.

وبحسب القانون الجنوب إفريقي، يُسمح بالالتحاق بمدارس التنشئة فقط لمن تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر، وبموافقة أولياء أمورهم.