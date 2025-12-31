سوران تسجل تقدماً ملحوظاً في الخدمات واستمرار مشاريع الإعمار منذ التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد قائممقام قضاء سوران، رجب زبير، أن المنطقة شهدت تغييرات كبيرة وملموسة في مستوى تقديم الخدمات، وذلك عقب تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان وإعلان إدارة سوران المستقلة.

وقال زبير في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء الموافق 31 كانون الأول 2025، إن حكومة إقليم كوردستان أولت اهتماماً خاصاً بسوران ضمن عمل الكابينة الحالية، الأمر الذي أسهم في تحقيق تطور واضح في مختلف القطاعات الخدمية.

وأشار قائممقام سوران إلى أن الموقع الاستراتيجي والسياحي للمنطقة، ومرور طرق سياحية رئيسية ضمن حدودها، دفع الحكومة إلى إعطاء أولوية خاصة لقطاع الطرق والجسور خلال العام الحالي.

موضحاً أن سوران تتمتع بطبيعة خلابة ومقومات سياحية مهمة.

وأوضح زبير أن من بين أبرز المشاريع المنفذة، تطوير الطريق الرئيسي هاملتون الذي يربط أربيل بالمنفذ الدولي في حاج عمران.

لافتاً إلى أن الطريق الذي يمر عبر سوران وخليفان، أصبح أكثر سهولة وانسيابية لحركة المواطنين والسياح، ما يشكل نقلة نوعية مقارنة بالسنوات الماضية، ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وفي ختام تصريحه، شدد قائممقام سوران على أن المشاريع لم تقتصر على قطاع الطرق فقط، بل شملت مختلف القطاعات الخدمية الأخرى.

مؤكداً أن عملية الإعمار والتنمية في سوران لاتزال مستمرة بوتيرة متصاعدة.