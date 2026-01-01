إصابة أربعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في صحراء القائم بالأنبار

منذ 51 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد قائممقام قضاء القائم في محافظة الانبار، تركي المحلاوي، اليوم الخميس 1 كانون الثاني 2026 ، إصابة أربعة أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات "داعش" في صحراء القائم.

وقال المحلاوي، في تصريح اعلامي، إن "عبوة ناسفة من مخلفات عصابات (داعش) الإرهابية انفجرت على أربعة أشخاص أثناء رحلة صيد في صحراء الأنبار، ما أدى إلى إصابتهم بجروح".

وأضاف أن "المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً في ملابسات الحادث".

واشار الى أن "الحالة الصحية للمصابين ستتضح خلال الساعات القادمة بعد تقارير اللجان الطبية".