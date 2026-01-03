طقس العراق.. تشكل للضباب وتفاوت في درجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام القادمة، فيما توقعت تشكلاً للضباب وتفاوتاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 3 كانون الثاني 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً على العموم، كما يتشكل ضباب خفيف الى متوسط صباحاً في أماكن متفرقة ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الافقية (10-8) كم وفي مناطق الضباب (5-3) كم".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 5، دهوك 7، أربيل ونينوى 10، كركوك والأنبار 11، صلاح الدين 12، ديالى 13، بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل 14، واسط 15، الديوانية والبصرة 16، ميسان وذي قار والمثنى 17".

وأضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً ويكون احياناً غائم، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً ويكون احياناً غائماً في المنطقة الشمالية والاقسام الغربية من البلاد ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، والرؤية الافقية (10-8) كم وفي مناطق الضباب (4-2) كم".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل ضباب خفيف صباحاً في أماكن متفرقة يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، والرؤية الافقية (10-8) كم وفي الضباب (4-2) كم".