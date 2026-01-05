الديمقراطي الكوردستاني يرشح فؤاد حسين ونوزاد هادي لمنصب رئيس الجمهورية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قدّم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مرشحين اثنين لتولي منصب رئيس جمهورية العراق.

وفقاً للمعلومات، فإن كل من فؤاد حسين ونوزاد هادي هما مرشحا الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية.

آلية انتخاب الرئيس تحت قبة البرلمان

تمر عملية اختيار رئيس الجمهورية بعدة مراحل دستورية وقانونية داخل مجلس النواب:

1. النصاب القانوني: تُعقد جلسة خاصة لانتخاب الرئيس، ويشترط لصحتها حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان (219 نائباً من أصل 329).

2. الجولة الأولى: يفوز المرشح الذي يحصل على ثلثي أصوات عدد أعضاء المجلس (219 صوتاً)، وفقاً للمادة 70 من الدستور.

3. الجولة الثانية: في حال فشل أي مرشح في نيل الأغلبية المذكورة، ينحصر التنافس بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، ويُعلن فائزاً من يحصل على الأغلبية البسيطة (أعلى الأصوات) في هذه الجولة.

4. أداء القسم: يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية فور إعلان فوزه ليباشر مهامه رسمياً.

يُذكر أن منصب رئيس الجمهورية، الذي يُمنح للمكون الكوردي بموجب العرف السياسي المتبع منذ عام 2003، يمثل سيادة البلاد وحامي الدستور ووحدة الأراضي العراقية، وتبلغ مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

استكمال هيئة رئاسة البرلمان

تأتي هذه التطورات بعد نجاح مجلس النواب في انتخاب هيئة رئاسته للدورة التشريعية السادسة خلال اجتماعاته يومي 29 و30 كانون الأول الماضي، والتي أسفرت عن اختيار هيبت الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وعدنان فيحان نائباً أول، وفرهاد أتروشي نائباً ثانياً.



