كنز الألياف.. أفضل 5 فواكه لتعزيز صحة الأمعاء وتقوية المناعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تلعب الفواكه دوراً رئيسياً في دعم صحة الأمعاء؛ إذ تحتوي على الألياف، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة التي تُساعد على دعم صحة ميكروبيوم الأمعاء وتعزز وظيفة الجهاز الهضمي.

وقالت روبين دي سيكو، اختصاصية التغذية الشاملة المعتمدة في مدينة نيويورك، لشبكة فوكس نيوز الأميركية: "كلما زادت الألياف في نظامك الغذائي، زادت البكتيريا النافعة في أمعائك".

وأضافت: "البكتيريا النافعة مسؤولة عن كثير من الوظائف، فهي تُساعد على هضم وامتصاص الطعام، وتُقلل الالتهابات، وتُحسِّن جهاز المناعة، وتمنع نمو البكتيريا الضارة".

وأكدت دي سيكو أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يُساعد الأمعاء على امتصاص جميع الفيتامينات والمعادن من الطعام بشكل أفضل، ويُعزز حركة الأمعاء المنتظمة، وهو أمر أساسي لصحة الأمعاء.

وفيما يلي أبرز 5 فواكه ينبغي تناولها لتعزيز صحة الأمعاء، وفقاً لدي سيكو وخبراء آخرين:

الكيوي

يُمكن أن يُحسِّن تناول حبتين من الكيوي يومياً عملية الهضم، ويُخفف الإمساك والانتفاخ؛ بل وقد يُقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف (نحو 8 غرامات لكل ثمرة) ومن إنزيم هضمي فريد يُسمى أكتينيدين.

الباشن فروت

تتميز فاكهة الباشن فروت بكونها مصدراً غنياً بالألياف لصحة الأمعاء، وذلك بفضل محتواها العالي من الألياف (ما يقرب من 25 غراماً لكل كوب).

وتكمن فائدة فاكهة الباشن فروت الهضمية الأكبر في لبِّها المقرمش المليء بالبذور، الغني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تعزز انتظام حركة الأمعاء وصحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وفقاً للخبراء.

كما تحتوي الباشن فروت على نسبة بروتين أعلى من معظم الفواكه، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة وفيتامين سي، مما يجعلها إضافة قيِّمة غنية بالعناصر الغذائية لصحة الأمعاء والتغذية العامة.

الخوخ

يعزز الخوخ صحة الأمعاء بفضل احتوائه على مزيج رائع من الألياف والماء ومضادات الأكسدة.

ويتكون الخوخ من نحو 89 في المائة ماء، وهو مصدر للألياف وفيتامين «سي» والبوتاسيوم التي تدعم عملية الهضم ووظائف الأمعاء بشكل عام.

وقالت فاندانا شيث، اختصاصية التغذية المسجلة في لوس أنجليس: "تساعد جميع هذه العناصر الغذائية على دعم الهضم وصحة القلب والمناعة".

البرتقال والحمضيات الأخرى

تساعد الحمضيات، كالبرتقال، في تغذية ميكروبيوم الأمعاء، كما تدعم الصحة النفسية أيضاً؛ حيث وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون الحمضيات بانتظام أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 20 في المائة تقريباً.

التين

يُعدُّ التين فاكهة غنية بالألياف؛ إذ تحتوي الحصة الواحدة منه على نحو 5 غرامات من الألياف، مما يُساعد على دعم عملية الهضم وصحة الأمعاء.

ويقول اختصاصيو التغذية إنَّ لبَّ التين الحلو وبذوره الصغيرة تُوفِّر أليافاً قابلة للذوبان وأخرى غير قابلة للذوبان، مما يُساعد على تحسين انتظام حركة الأمعاء، فضلاً عن تزويد الجسم بمضادات الأكسدة والمعادن الأساسية التي تدعم الصحة العامة.