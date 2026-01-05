الديمقراطي الكوردستاني يرشح فؤاد حسين لمنصب رئيس الجمهورية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- - أفاد مراسل كوردستان24، في بغداد، اليوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026، نقلاً عن تصريح خاص لرئيس كتلة الحزب النيابية، شاخوان عبدالله، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، رشح فؤاد حسين، لمنصب رئيس الجمهورية.

من جهته، رشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي لتولي منصب رئيس جمهورية العراق.

الاتحاد الوطني، أعلن رسمياً عن مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق القادم وهو عضو في المكتب السياسي للحزب.

وأعلن كاروان كزنيي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الاتحاد رشح رسمياً "نزار آميدي" لمنصب رئيس جمهورية العراق القادم.

وكان باب الترشح قد فُتح يوم الأربعاء الماضي، 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، ومن المقرر أن تبدأ اللجان المختصة بعملية تدقيق أسماء المرشحين فور إغلاق الباب غداً الاثنين، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية رسمياً.

آلية انتخاب الرئيس تحت قبة البرلمان

تمر عملية اختيار رئيس الجمهورية بعدة مراحل دستورية وقانونية داخل مجلس النواب:

1. النصاب القانوني: تُعقد جلسة خاصة لانتخاب الرئيس، ويشترط لصحتها حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان (219 نائباً من أصل 329).

2. الجولة الأولى: يفوز المرشح الذي يحصل على ثلثي أصوات عدد أعضاء المجلس (219 صوتاً)، وفقاً للمادة 70 من الدستور.

3. الجولة الثانية: في حال فشل أي مرشح في نيل الأغلبية المذكورة، ينحصر التنافس بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، ويُعلن فائزاً من يحصل على الأغلبية البسيطة (أعلى الأصوات) في هذه الجولة.

4. أداء القسم: يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية فور إعلان فوزه ليباشر مهامه رسمياً.

يُذكر أن منصب رئيس الجمهورية، الذي يُمنح للمكون الكوردي بموجب العرف السياسي المتبع منذ عام 2003، يمثل سيادة البلاد وحامي الدستور ووحدة الأراضي العراقية، وتبلغ مدة الولاية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

استكمال هيئة رئاسة البرلمان

تأتي هذه التطورات بعد نجاح مجلس النواب في انتخاب هيئة رئاسته للدورة التشريعية السادسة خلال اجتماعاته يومي 29 و30 كانون الأول الماضي، والتي أسفرت عن اختيار هيبت الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وعدنان فيحان نائباً أول، وفرهاد أتروشي نائباً ثانياً.