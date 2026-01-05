دهوك.. تخصيص أكثر من 190 مليار دينار للمشاريع الخدمية خلال 2025

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الإدارة العامة لبلديات دهوك، إحصائيات الأعمال والمشاريع لعام 2025، والتي تتضمن تنفيذ مئات المشاريع الخدمية، من تعبيد الشوارع إلى توزيع آلاف القطع من الأراضي على الموظفين.

ديار بحري، المدير العام لبلديات محافظة دهوك، قدم في مؤتمر صحفي التقرير السنوي للأعمال والنشاطات لعام 2025 وأعلنه؛ حيث تم تنفيذ 28 مشروعاً استراتيجياً بقيمة 159 مليار دينار في العام الماضي.

تفاصيل المشاريع والميزانية:

وفقاً للإحصائيات، بالإضافة إلى المشاريع الأساسية، تمت الموافقة على 38 مشروعاً آخر على ميزانية الوزارات بقيمة 29 مليار دينار. وكذلك تم تنفيذ 105 مشاريع صغيرة على حساب البلديات بمبلغ 2 مليار و869 مليون دينار.

توزيع الأراضي:

خلال العام الماضي وعلى أربع مراحل، تم توزيع 4,018 قطعة أرض على موظفي حدود سميل، تانه، عقرة وخانكي. كما تم تخصيص 24 قطعة أرض لمشاريع صناعية واستثمارية، وبيع 121 قطعة أرض نادرة ومميزة، حيث تم تخصيص إيراداتها بنسبة 100% لتنفيذ المشاريع ضمن حدود تلك البلديات.

قطاع البيئة والمساحات الخضراء:

في مجال حماية البيئة، تم تنفيذ ثلاثة عقود كبيرة في نواحي سميل، عقرة، شيخان وبردرش بقيمة 18 مليار و615 مليون دينار. وفي هذا الإطار، تم نقل 256,497 طن من النفايات والمخلفات إلى معامل إعادة التدوير.

كما تم تشجير 120 ألف متر مربع من الأراضي وزراعة 27,356 شجرة، مما رفع نسبة المساحات الخضراء في المحافظة إلى نحو 12%.

الطرق والتعمير:

أوضح المدير العام لبلديات دهوك أنه خلال العام الماضي تم تعبيد 771 ألف متر مربع من الشوارع بالأسفلت، وإنجاز 21,477 متر مربع من الأرصفة الخرسانية. وبخصوص رخص البناء، تم منح 987 رخصة سكنية و83 رخصة تجارية للمواطنين.

وفي ختام المؤتمر الصحفي، أشار إلى أنه في مجال تأجير ممتلكات البلدية، تم توقيع 1,524 عقداً، منها 284 عقداً تم تجديدها و356 عقداً جديداً تم توقيعها.