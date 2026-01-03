الرئيس الفنزويلي: العاصمة كاراكاس تتعرض لقصف صاروخي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن العاصمة كاراكاس تتعرض لقصف صاروخي، في تطور أمني خطير تشهده البلاد، وسط تصاعد التوترات العسكرية.

وأفادت وسائل إعلام فنزويلية بأن الهجمات استهدفت مواقع متعددة، من بينها القاعدة البحرية في ولاية لا غوايرا، وبرج اتصالات رئيسي، إضافة إلى مطار هيغيروتي، وقاعدة لاكارلوتا الجوية، ومجمع حصن تيونا العسكري، فضلاً عن مواقع داخل وسط العاصمة كاراكاس.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان غيل، إن الهجمات تمثل “انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة”، مؤكداً أنها تهدد السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن القصف طال مواقع مدنية وعسكرية على حد سواء.

وشدد وزير الخارجية على أن أي محاولة لتغيير النظام الحاكم في فنزويلا “ستفشل كما فشلت جميع المحاولات السابقة”، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء ما وصفه بـ”العدوان الإمبريالي” على بلاده.

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الفنزويلية حالة الطوارئ في عموم البلاد، فيما أظهرت مشاهد انتشار دبابات تابعة للجيش الفنزويلي قرب القصر الجمهوري في كاراكاس.

إقليمياً، أعلن الرئيس الكولومبي تفعيل الخطة العملياتية على الحدود مع فنزويلا، تحسباً لتداعيات التطورات الأمنية الجارية.

وأكد وزير الخارجية الفنزويلي أن بلاده ستواجه ما وصفه بـ”العدوان الإمبريالي” من خلال تفعيل جميع خطط الدفاع، مشدداً على رفض فنزويلا القاطع للهجوم العسكري الخطير الذي قال إن الحكومة الأمريكية تقف وراءه.