القضاء: لن نتدخل في ترشيح شخص معين لمنصب رئيس الوزراء

أربيل (كوردستان24)- أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، توضيحاً مع بدء التوقيتات الدستورية لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، فيما أشار الى أنه لن نتدخل في ترشيح شخص معين لهذا المنصب.

وذكر القضاء في بيان له اليوم السبت 3 كانون الثاني 2025، أنه "مع بدء التوقيتات الدستورية لاختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء لوحظ أن بعض الجهات السياسية والشخصيات المتنافسة على هذا المنصب تزج باسم رئيس مجلس القضاء الأعلى في تبني أو ترشيح شخصيات معينة، وتستخدم هذه الشخصيات مواقع إعلامية مجهولة الهوية لبث هذه الشائعات للإساءة إلى القضاء عبر نشر معلومات مزيفة غايتها الإساءة للقضاء، وإضعاف فرص منافسيهم في الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء".

وتابع، أنه "هنا يكرر مجلس القضاء الأعلى ما تم توضيحه بتاريخ 27 / 11 /2025 بأن القضاء لا يتدخل في ترشيح شخص معين، لأن هذا الأمر ليس من اختصاصه"، مشيراً الى أنه "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون عبر الإساءة إلى سلطة القضاء المستقلة دستورياً".