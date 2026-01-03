ثلوج دهوك تتحول إلى مزار سياحي.. آلاف الوافدين من وسط وجنوب العراق يستمتعون بالأجواء الشتوية

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- مع اكتساء المرتفعات الجبلية في محافظة دهوك بالرداء الأبيض، تدفقت أعداد غفيرة من السياح من مختلف المحافظات العراقية للاستمتاع بتساقط الثلوج والأجواء الشتوية المميزة، وسط إشادات واسعة بالتسهيلات الأمنية والخدمية المقدمة للوافدين.

لم تمنع المسافات أهالي مدينة الموصل من التوجه إلى دهوك؛ حيث عبر السياح عن انبهارهم بجمال الطبيعة.

تقول السائحة سارة جميل، الوافدة من الموصل: "الأجواء هنا طيبة للغاية، والثلوج تضفي سحراً خاصاً على المكان. هذه المرة الأولى التي أقوم فيها بصنع رجل ثلج، لقد اعتدنا على زيارة هذه المناطق للسنة الثانية على التوالي لما توفره من راحة واستجمام".

التقرير رصد أيضاً توافد عائلات من محافظات بعيدة مثل السماوة وبغداد. وأكد السياح أن الرحلة كانت ميسرة بفضل التعاون الملموس من قبل القوات الأمنية في نقاط التفتيش (السيطرات).

وفي هذا السياق، صرح السائح حسن جاسم، القادم من بغداد، قائلاً: "الأجواء رائعة وكل شيء يسير بنسبة 100%. لم نواجه أي عرقلة في طريقنا، بل على العكس، استغرقت إجراءات العبور في السيطرة نحو 7 دقائق فقط، وهناك تسهيلات كبيرة لكل من يحمل أوراقه الرسمية".

تشير الإحصائيات غير الرسمية إلى أن عدد السياح الذين زاروا الأماكن السياحية في حدود محافظة دهوك خلال الأيام القليلة الماضية تجاوز 35 ألف سائح. هذا الإقبال الكبير يعكس المكانة التي تحظى بها دهوك كقبلة للسياحة الشتوية في إقليم كوردستان.

يذكر أنه رغم انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو، إلا أن حرارة الاستقبال والبهجة التي رسمتها الثلوج على وجوه الزوار طغت على كل شيء. وأجمع السياح على أن الخدمات السياحية والترحيب الذي لقوه في دهوك يستحق الثناء والتقدير.

تقرير : جكدار جمال – كوردستان24 – دهوك