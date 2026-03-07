إسرائيل تعلن تدمير 16 طائرة للحرس الثوري بمطار مهرآباد في طهران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنّه دمر 16 طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في مطار مهرآباد الدولي في طهران، وذلك في موجة ضربات شنّها ليل الجمعة على العاصمة الإيرانية.

وقال في بيان "خلال الليل، أكملت القوات الجوية الإسرائيلية... موجة واسعة من الضربات في مختلف أنحاء طهران على بنية تحتية عسكرية تقع في مطار مهرآباد".

وأضاف "تمّ بدقة تدمير 16 طائرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

واتهم الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري باستخدام مطار مهرآباد الدولي، وهو أحد مطاري العاصمة، لإرسال المال إلى وكلائه في الشرق الأوسط، وبينهم حزب الله في لبنان.

وتابع في البيان "كذلك، تمّ استهداف طائرات مقاتلة إيرانية عدة تشكّل خطرا على الطائرات التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية العاملة في الأجواء الإيرانية".

لاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم غرفة عمليات قيادة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري، وكذلك موقعا لإنتاج وإطلاق الصواريخ البالستية.

في وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ثمانين طائرة مقاتلة نفذت سلسلة ضربات على مواقع عسكرية وقاذفات صواريخ وأهداف أخرى في طهران ووسط إيران.

وفي إحدى أعنف الهجمات التي تنفذها إسرائيل منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، قال الجيش إن من بين المواقع المستهدفة "الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري (جامعة الإمام حسين) والتي استُخدمت كمرفق طوارئ ومجمع لتجميع قوات الحرس الثوري".

كما استهدفت الضربات مركزا قياديا تحت الأرض ومواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، وذلك "بهدف مواصلة تقليص حجم إطلاق الصواريخ باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، وفق البيان.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمشاركة قائد سلاح الجو الجنرال تومر بار شخصيا في طلعة ليلية لضرب طهران.





المصدر: الوکالات