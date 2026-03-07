ألإعلام الأمني: معالجة طائرة مسيرة مجهولة سقطت في منطقة "كزنة" بأربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تفاصيل معالجة طائرة مسيرة مجهولة الهوية في محافظة أربيل.

وأوضح البيان أنه "في تمام الساعة 19:45 من مساء هذا اليوم، تمت معالجة طائرة مسيرة مجهولة بالقرب من مطار أربيل، ما أدى إلى سقوطها في منطقة (كزنة) واصطدامها بمخزن للمواد البلاستيكية، الأمر الذي تسبب في اندلاع حريق داخل الموقع".

وأضافت الخلية أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها وتمكنت من إخماد الحريق بالكامل"، مؤكدة "عدم وقوع أي خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على الجوانب المادية فقط".

قيادة العمليات المشتركة

خلية الإعلام الأمني