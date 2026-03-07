إدارة ترامب تعلن حالة الطوارئ وتتجاوز الكونجرس لبيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة ترامب حالة الطوارئ وتجاوزت الكونجرس للموافقة على بيع 12,000 قنبلة فوراً لإسرائيل، وذلك في خضم العمليات العسكرية المستمرة ضد إيران.

ووفقاً لإخطار صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، طلبت إسرائيل شراء "اثني عشر ألف (12,000) من هياكل قنابل الأغراض العامة من طراز BLU-110A/B، زنة 1,000 رطل"، بقيمة تتجاوز 151 مليون دولار.

وذكر الإخطار أن وزير الخارجية ماركو روبيو "قد قرر وقدم تبريراً مفصلاً بوجود حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للمواد والخدمات الدفاعية المذكورة أعلاه لحكومة إسرائيل، بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وهو ما يعني التنازل عن متطلبات مراجعة الكونجرس".

ويأتي إعلان الطوارئ وعملية البيع المعجلة في وقت تواصل فيه إسرائيل والولايات المتحدة حربهما ضد إيران. وكان الرئيس دونالد ترامب قد مهد يوم السبت لهجوم جديد عنيف، قائلاً: "اليوم ستُضرب إيران بقوة شديدة جداً!".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" صباح السبت: "بسبب سلوك إيران السيئ، هناك مناطق ومجموعات من الناس لم تكن موضوعة في الحسبان للاستهداف حتى هذه اللحظة، هي الآن تحت الدراسة الجادة بهدف التدمير الكامل والموت المحقق".





المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة