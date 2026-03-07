رئيس الحكومة ورئيس وزراء دولة الكويت يبحثان الأوضاع العامة في المنطقة

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-تباحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، مساء اليوم السبت 7 آذار/مارس 2026، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، مجمل الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيّما في دولة الكويت والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب مناقشة آخر مستجدات الحرب وتداعياتها السلبية. وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد وتيرة الهجمات واحتدام المعارك والتصعيد.

كما جدد الجانبان التأكيد على ضرورة تعزيز أطر التعاون والتنسيق الثنائيين بُغية التهدئة واحتواء الموقف، فضلاً عن صون السلم والأمن والاستقرار الإقليمي.