ضربة جوية تستهدف قاعدة للحشد الشعبي قرب الموصل بشمال العراق

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-استهدفت ضربة جوية مساء السبت قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي قرب الموصل في شمال العراق، حسبما قال مصدران في الحشد لوكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في الحشد "استهدفت ضربة جوية يُرجح أنها أميركية، قاعدة للحشد في جنوب مدينة الموصل". وأكّد مسؤول ثان وقوع الضربة.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي رسميا ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضا ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران، بينها كتائب حزب الله. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل وتنضوي أيضا ضمن ما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، والتي استهدفت مرارا قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران الأسبوع الماضي، استهدفت عدة ضربات مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي.

وكان العراق الذي ساده في الآونة الأخيرة قدر من الاستقرار بعدما كان لمدة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين واشنطن وطهران، أعلن أنه لا يريد الانجرار إلى الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية، لكنه لم يبق في منأى منها.



المصدر: الوکالات