فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بـ"قصف مناطق سكنية" (وزير الدفاع)

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في خطاب مسجل نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي فجر السبت، اتهم وزير الدفاع الفنزويلي الجيش الأمريكي بـ"قصف مناطق سكنية" خلال هجومه على فنزويلا، ووعد أيضاً بنشر مكثف لجميع الموارد العسكرية للبلاد.

وقال الجنرال فلاديمير بادرينو لوبيز: "لقد دنست القوات الغازية (...) أرضنا (...) بل وتجاوزت ذلك إلى قصف مناطق سكنية يسكنها مدنيون بالصواريخ والقذائف التي أُطلقت من مروحياتها الهجومية".

مضيفاً أنه "يجمع حالياً معلومات عن الجرحى والقتلى".

كما وعد "بالنشر المكثف لجميع الأصول والأنظمة العسكرية البرية والجوية والبحرية والنهرية والباليستية للدفاع الشامل".

المصدر: وكالات