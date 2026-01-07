بسبب الاشتباكات.. تعليق الملاحة الجوية والدوام المدرسي في حلب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- علقت المؤسسات التابعة للحكومة الانتقالية حركة الهبوط والإقلاع في مطار حلب الدولي بشكل مؤقت، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين قواتها وقوات سوريا الديمقراطية في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في حلب.

وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى تعليق الدوام المدرسي في مدينة حلب، اليوم، للسبب نفسه، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار التوتر العسكري.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف المدفعي العشوائي الذي استهدف المناطق السكنية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، من قبل الفصائل التابعة للحكومة الانتقالية، إلى 6 قتلى، بينهم طفل و3 سيدات، إضافة إلى مقتل عنصر من وزارة الدفاع السورية.

ووفقاً للمصادر، استُشهد طفل وأُصيب اثنان آخران بجروح، جراء القصف الذي طال الأحياء السكنية، ليرتفع بذلك عدد الضحايا المدنيين إلى 6.

تفاصيل الخسائر البشرية:

-4 قتلى في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، بينهم طفل وسيدة

-سيدتان في حي الميدان

-عنصر واحد من وزارة الدفاع السورية

كما أُصيب 28 مدنياً بجروح متفاوتة، بينهم 6 أطفال و3 نساء.

وبحسب مصادر المرصد السوري، عادت تلك القوات إلى استهداف الأحياء بشكل مكثف، مستخدمةً الدبابات والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ من نوع “غراد”، إلى جانب قذائف الهاون ورشاشات الدوشكا، بالتزامن مع دفع تعزيزات عسكرية وأسلحة ثقيلة إلى محيط المناطق المستهدفة.

وطال القصف العنيف معظم أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، ولا سيما مناطق: مغسلة الجزيرة، فروج عمار، جامع الحسن، جامع الشيخ مقصود الكبير، شارع المفروشات في الأشرفية، شارع 15 وشارع 20، ساحة الشهداء، الشقيف، السكن الشبابي وحي معروف، ما أسفر عن أضرار كبيرة في العشرات من المنازل والمباني السكنية نتيجة سقوط القذائف والصواريخ عليها.

المصدر.. المرصد السوري