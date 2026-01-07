الدفاع السورية تعلن التصعيد ضد "قسد": كافة المواقع داخل الشيخ مقصود والأشرفية هدف مشروع للجيش

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قالت هيئة العمليات في الجيش السوري إن "كافة مواقع تنظيم قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين".

وأضافت الهيئة: "نهيب بأهلنا المدنيين في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب الابتعاد الفوري عن مواقع تنظيم قسد".

وأعلنت الهيئة "عن معبرين إنسانيين آمنين هما (معبر العوارض) و(معبر شارع الزهور) المعروفان لأهالي المنطقة حتى الساعة 3 ظهراً".