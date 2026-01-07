إصلاحيات كوردستان تخصص 14 مليون دينار لإصدار البطاقة الموحدة لـ2335 سجيناً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية إصلاحيات إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 14 مليون دينار لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة لـ2335 سجيناً في سجون الإقليم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام المديرية، إحسان عبد الرحمن، إنه "تم تخصيص 14 مليون دينار لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة لـ2335 سجيناً في سجون الإقليم، وذلك بعد موافقة الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "هذا الإجراء جاء عقب تخصيص 3 مليارات دينار للسجون والإصلاحيات في عموم العراق من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "إدارة إصلاحيات الإقليم قدمت مذكرة رسمية إلى وزير العدل، خالد شواني للمطالبة بصرف جزء من هذا المبلغ لصالح سجون الإقليم".

وأوضح أن "عملية إصدار البطاقات الوطنية ستتم بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل في الحكومة الاتحادية"، موضحاً أن "كلفة إصدار البطاقة الواحدة تبلغ 6 آلاف دينار عراقي".

وكانت المديرية العامة للإصلاح الاجتماعي في إقليم كوردستان أعلنت الثلاثاء، 6 يناير كانون الثاني 2026، إحصائية رسمية حول عدد السجناء في سجون الإقليم وأفادت أن هناك أكثر من سبعة آلاف محكوم.

وقال المدير العام للإصلاح إحسان عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي، هناك سبعة آلاف و274 محكوماً في سجون إقليم كوردستان، منهم ألف و250 شخصاً من المحكومين بتهم تتعلق بالمواد المخدرة، كما وتم اعتقال ستة آلاف و24 محكوماً آخرين في قضايا متنوعة جنائية وقانونية".

وأشار إحسان عبد الرحمن إلى أنه "خلال العام الفائت، تم الحكم على 700 شخص، إضافة ً إلى 827 شخصاً تم الحكم عليهم في قضايا تتعلق بالمواد المخدرة."

وأوضح المدير العام للإصلاح في إقليم كوردستان، أن المديرية أعدت حزمة من مشاريع قوانين تتعلق بالملفات هذه، منها قانون العقوبات البديلة، وقانون الإصلاح، وقانون العفو العام، وننتظر تقديمها إلى برلمان إقليم كوردستان للمصادقة عليها."

وإضاف عبد الرحمن: المديرية نفذت حملات صحية عامة داخل السجون، كما أنشأت مركزاً لتقييم الحالات الفردية للسجناء، وكان لذلك دور بارز في تقليل المشاكل والتوترات داخل مراكز الاحتجاز."

وقال: "بالتنسيق مع الحكومة سيتم إصدار بطاقة وطنية للسجناء، بالتعاون مع وزارة العدل الإتحادية التي ستتولى إدارة الشؤون المالية المتعلقة بذلك."

وفي ذات السياق أضاف عبدالرحمن: "تم الحصول على الموافقة الرسمية من وزارات الداخلية في الحكومة الإتحادية وإقليم كوردستان لبدء تنفيذ هذه العملية."