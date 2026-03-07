دائرة الإعلام والمعلومات تصدر "قائمة محظورات" للمؤسسات الصحفية حمايةً للمصلحة العامة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت 7 آذار 2026، عن حزمة من التعليمات والقيود الجديدة الملزمة لكافة القنوات الإعلامية (المحلية والأجنبية) ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهودها الرامية لحماية أرواح وممتلكات المواطنين وصون الأمن القومي للإقليم في ظل الظروف الراهنة.

ووفقاً للبيان الرسمي، يُحظر تماماً على المؤسسات الإعلامية والكوادر الصحفية القيام بالأعمال التالية أثناء تغطية الأحداث الأمنية:

البث المباشر والتوثيق البصري: يُمنع نشر مقاطع الفيديو المباشرة أو الصور التي توثق لحظات انطلاق أو مسارات الطائرات المسيرة والصواريخ، كما يُحظر تحديد وقت ومكان سقوطها أو إظهار المواقع المتضررة بشكل دقيق.

تحديد المواقع الجغرافية: يُمنع نشر العناوين التفصيلية أو المواقع الجغرافية (Location) لارتطام الصواريخ والمسيرات، أو الخوض في تفاصيل وحجم الخسائر الناجمة عنها.

تصوير المنشآت الحساسة: يُحظر تصوير أو تسجيل مقاطع فيديو للمواقع العسكرية والأمنية، تحركات القوات، مخازن الأسلحة والذخائر، المؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، وجهت الدائرة تحذيراً شديداً للصحفيين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع المقاطع والصور التي تصلهم من المواطنين، لضمان عدم احتوائها على مشاهد حساسة أو كشفها للبنية التحتية الأمنية للإقليم.

كما دعت الحكومة كافة المؤسسات الإعلامية إلى التنسيق المباشر مع "دائرة الإعلام والمعلومات" عند تغطية المستجدات الأمنية، لضمان عدم تسريب أي معلومات استراتيجية أو حساسّة عن غير قصد.

واختتمت الدائرة بيانها بالتأكيد على أن أي مؤسسة إعلامية أو إعلامي يخالف هذه التعليمات والضوابط سيعرض نفسه لـ مساءلة قانونية مشددة وإجراءات عقابية صارمة.