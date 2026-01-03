وفاة مذيع الجزيرة الأشهر جميل عازر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- غيب الموت اليوم، جميل عازر، المذيع الأردني ومذيع قناة الجزيرة المعروف.

وكان قد نشر زميله المذيع التونسي في الجزيرة، محمد كريشان، يقول: "بلغني قبل قليل ببالغ الحزن والأسى وفاة أستاذنا العزيز جميل عازر في لندن".

مضيفاً: "أبو دلال، جميل عازر كان من الجيل المؤسس لقناة الجزيرة قبل ثلاثين عاما وصاحب شعارها (الرأي والرأي الآخر). كانت له طلته المميّزة على شاشتنا قبل أن يتقاعد قبل زهاء العشر سنوات ويعود إلى لندن التي عمل في إذاعتها العربية لثلاثين عاما".

وولد عازر في الحصن 1937 بمحافظة إربد، شماليّ الأردن.

انطلق عازر في مسيرته الإعلامية من الإذاعة الأردنية في الستينيات، حيث تألق بصوته الهادئ الواثق، ومفرداته المنقاة، وحضوره الذي أسر الأذن والعقل قبل أن يعرفه المشاهد العربي وجهًا غير متكلف و ذي حضور خاص ، جعل العديد ممن يراه يحاول تكرار ذات النمط من الأداء .

و بعد العمل في الصحافة المحلية ،إنتقل عازر بعد عمله خلال حقبة الستينيات من الإذاعة و التفزيون الأردنيين إلى المملكة المتحدة، ليبدأ مسيرته فيها مع الصحافة كذلك،كمترجم أخبار ومقدم برامج إخبارية في هيئة الإذاعة البريطانية.

و بين عامي 1965-1975.، عمل كمحرر لأخبار الهيئة باللغة الإنجليزية عمله كمترجم أخبار ومقدم لبرامج إخبارية وشؤون الساعة في الهيئة 1976-1984، ثم أصبح بعدها كبير مخرجين قسم الأخبار في الهيئة.

مع تسلمه لعدد من المهام، توجه لبعض البرامج في الهيئة «السياسة بين السائل والمجيب» و«الشؤون العربية في الصحف البريطانية» بين عامي 1986-1988. وبين 1988 و 1990 خدم كمساعد رئيس القسم العربي في الهيئة ذاتها.

وأنهى عمله في هيئة الإذاعة البريطانية كمخرج ومقدم للبرامج «التجارة والصناعة» وأسبوعيات الصحافة البريطانية حتى 1994.

وما أن التحق بقناة الجزيرة الفضائية منذ انطلاقتها في 30 يوليو 1996م، كان وضع شعارها الرأي والرأي الآخر، وعمل فيها مذيع أخبار وكأحد أبرز الوجوه المالوفة للجمهور العربي، كما أخرج وعمل كذلك كمقدم لبرنامج عدة «مع إشرافه على الملف الأسبوعي» إلى جانب عمله كمسؤول التدقيق اللغوي والإخباري مع العمل عضوا بهيئة التحرير قبل أن يتقاعد قبل عشر سنوات.