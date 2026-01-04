سقوط ثلاث قذائف صاروخية في منطقة مزة بالعاصمة السورية

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- سقطت ثلاث قذائف صاروخية مجهولة المصدر مساء السبت في منطقة مزة بالعاصمة السورية دمشق، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصدر أمني، مشيرا الى فتح تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عنها.

وقال المصدر بحسب التلفزيون "سقوط ثلاث قذائف صاروخية بشكل متزامن على حي مزة" ومحيط المطار العسكري.

وأشار الى أن "إحدى القذائف تسبّبت بأضرار في الجامع المحمدي"، وفق فرانس برس.

بدورها أفادت محافظة دمشق عن سقوط "قذائف عشوائية (...) أصابت إحداها قبة مسجد المحمدي، والثانية في مبنى الاتصالات، فيما نزلت الثالثة في محيط مطار مزة" العسكري.

وأوضح المصدر الأمني للتلفزيون الرسمي أن قوى الأمن الداخلي "تجري التحقيقات للبحث عن الفاعلين".

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن "قيادات من الصف الأول من السلطة الجديدة" تقطن في الحي المتاخم للمسجد المحمدي.

وسمع دوي مشابه في محيط منطقة مزة الاثنين، قال الاعلام الرسمي إنه ناجم عن "تدريبات عسكرية".

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر دوي انفجارات جراء سقوط قذائف صاروخية، تعلن السلطات فتح تحقيق بشأنها، من دون تحديد هوية من يقف خلفها.

وفي التاسع من كانون الأول/ديسمبر، أفادت سانا باستهداف محيط مطار المزة العسكري "بثلاث قذائف مجهولة المصدر دون وقوع إصابات أو أضرار مادية".

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر، أصيبت امرأة بجروح جراء قصف صاروخي استهدف منزلا في المنطقة.

ونقلت سانا حينها عن مصدر عسكري إن الهجوم تم "بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة"، موضحا أن "الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف لا تزال مجهولة".