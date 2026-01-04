إنهيار الجزء الأهم من جسر طوزخورماتو على طريق بغداد ــ كركوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر محلي من محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، بافتتاح الطريق الحولية بشكل مؤقت في منطقة حوض الشاي بقضاء طوزخورماتو والمؤدي لشمال بغداد ومناطق إدارة كرميان المستقلة في إقليم كوردستان شرقا، بعد إعادة تأهيله، بهدف تسهيل حركة مرور المركبات من وإلى العاصمة بغداد وإلى كفري وكلار وخانقين و جلولاء، في ظل التحديات التي يشهدها الطريق الرابط بين ثلاث محافظات بالعاصمة.

وجاء هذا التحويل للطرق بعد الإنهيار التام، لأهم أجزاء الجسر الخرساني بفعل الفيضانات والامطار الأخيرة التي ضربت المنطقة، ليأتي هذا الإجراء تزامناً مع تسجيل انهيار جديد في الجسر الجنوبي الكونكريتي بقضاء طوزخورماتو، الذي يُعد أحد المحاور الأساسية لطريق محافظة كركوك - بغداد، ما تسبب بعرقلة حركة السير وأثار مخاوف مستخدمي الطريق من صلاحية المرور.

وشهد الشهر الماضي، انهيار جزء من جسر طوزخورماتو، نتيجة السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ يومين في البلاد.