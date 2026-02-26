طهران تكشف تفاصيل محادثات جنيف وتنتقد التضارب في المواقف الأمريكية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة الخارجية الإيرانية عن تفاصيل جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة في مدينة جنيف السويسرية، مشيرةً إلى أنه على الرغم من الجدية التي أبداها الطرفان في عرض وجهات نظرهما، إلا أن المواقف المتضاربة الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين خلقت حالة من الشك حول مدى جدية واشنطن في التوصل إلى نتائج ملموسة.

وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف اليوم الخميس (26 فبراير 2026)، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الوفد الإيراني أجرى محادثات مكثفة استمرت لنحو ثلاث ساعات مع الجانب الأمريكي.

وأوضح بقائي أن الاجتماع جرى بحضور شخصيات بارزة، من بينها وزير خارجية سلطنة عمان، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعكس الأهمية الدولية لهذه الجولة من المباحثات.

وأكد المتحدث أن كلاً من الفريقين الإيراني والأمريكي طرحا رؤاهما بجدية تامة، إلا أنه أعرب عن قلق بلاده من الرسائل المتناقضة الصادرة عن واشنطن، قائلاً: "تُسمع تصريحات متناقضة من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين، وهو ما يثير الشكوك حول مستوى جديتهم في هذه العملية التفاوضية".

وشدد بقائي على أن مواقف طهران "ثابتة وغير قابلة للتغيير"، معرباً عن أمله في أن تركز جلسات مساء اليوم على المحورين الأساسيين: "الملف النووي" و"رفع العقوبات الاقتصادية".

وحول آلية إقرار المقترحات، كشف المتحدث عن صياغة عدة مقترحات خلال جلسات اليوم، مستدركاً بأن "بعض هذه المقترحات تتطلب العودة إلى العواصم للتشاور مع القيادات العليا قبل اتخاذ قرارات نهائية بشأنها".

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت جنيف (الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وكوردستان).

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع المستوى وصفه للمحادثات الجارية في جنيف بأنها "مكثفة وجادة للغاية"، في إشارة إلى رغبة الأطراف في كسر الجمود المحيط بالاتفاق النووي وتبعاته.