تحضيرات مهيبة للذكرى الـ 38 لقصف حلبجة بالكيمياوي

منذ ساعة

أربيل )كوردستان 24)- يجري التحضير لإحياء ذكرى ضحايا القصف الكيماوي لمدينة حلبجة، حيث أعلنت المحافظة إقامة مراسم مختلفة هذا العام، بشكل يعكس التطور الذي يليق بالمناسبة في المحافظة المستحدثة في إقليم كوردستان مؤخرا.

وأعلنت محافظة حلبجة، في اجتماع إدارة المحافظة، والجهات المعنية في إدارة المحافظة، اليوم الأحد، الاستعداد و التحضير لإحياء الذكرى الثامنة والثلاثين لقصف المدينة بالأسلحة الكيماوية.

واشارت المحافظة في البيان إلى طرح الخطة والبرنامج الخاصة، العام لذكرى 16 آذار، وتم التأكيد على إقامة مراسم، على أن تتضمن الجوانب الدولية والحقوق القانونية للجريمة ودور السلطات في البلد تجاه حقوق سكان المنطقة.

كما تم طرح عدة مقترحات جديدة من أجل تنظيم الذكرى هذا العام بأفضل شكل ممكن.