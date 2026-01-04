في يوم لغة برايل .. مطالبات بإيلائها المزيد من الإهتمام

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)ـ في اليوم العالمي للغة "برايل"، يؤكد طلاب معهد روناکي للمكفوفين، في أربيل، على أهمية هذه اللغة للتعلم والانخراط في عالم الدراسة.

سيما طالبة في الصف الثامن الأساسي في المعهد، فقدت القدرة على الرؤية، لكن أصابعها أصبحت وسيلتها للتعرف على الكلمات. وقالت سيما لكوردستان24: لغة برايل مهمة جداً للمكفوفين، ومن خلالها نستطيع قراءة الكتب وبها نتقن تعلم الكتابة، لذا يجب أن تُطبع كتبنا بهذه اللغة.

ووفقاً للإحصاءات، يدرس هذا العام 76 طالباً في معهد روناکي للمكفوفين، فالنظام في المعهد مشابه للمقررات التعليمية الأخرى في المدراس والمعاهد، وبعد تخرج الطلبة من الصف التاسع،الأساس، ينتقلون إلى المرحلة الإعدادية.

وبفضل تقدم التكنولوجيا والأجهزة الخاصة بلغة برايل، تم طباعة جزء من الكتب الدراسية لهؤلاء الطلاب بلغة برايل، ويطالب هاوبير أردلان، المدرس في المعهد، بأن يتم منح أهمية أكبر لهذه اللغة في المؤسسات التعليمية كدرس للتوعية والتدريب.

لغة برايل هي لغة عالمية وخاصة بالمكفوفين، تتكون من مجموعة من النقاط البارزة على الورق أو الأسطح، ومن خلال استخدام حاسة اللمس بالأصابع يتم التعرف على الحروف وقراءتها.