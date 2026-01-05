محافظ أربيل يبحث مشروعاً "محلياً" لتوثيق وترميم الأحياء والبيوت التاريخية في العاصمة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- ترأس محافظ أربيل، أوميد خوشناو، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة، خُصص لمناقشة مشروع محلي طموح يهدف إلى توثيق وحماية الإرث العمراني والتاريخي لمدينة أربيل.

وحضر الاجتماع كل من مدير آثار أربيل، ومدير العقود، ومدير الهندسة في المحافظة، بالإضافة إلى وفد مشترك من شركتي (ڤيو پایۆنێر) و(پۆینت پاس).

جرى خلال الاجتماع استعراض تفاصيل المشروع الذي يركز على التوثيق الأكاديمي والهندسي للأحياء والبيوت القديمة في أربيل، إلى جانب وضع خطط لترميم المساجد والمدارس والمواقع الأثرية والتراثية التي تشكل الهوية التاريخية للعاصمة.

وأشارت المداولات إلى أن الشركات المتقدمة بالمشروع تمتلك خبرة سابقة في هذا المجال، حيث نفذت أعمالاً توثيقية مماثلة في محافظتي السليمانية وحلبجة.

من جانبه، أثنى محافظ أربيل، أوميد خوشناو، على فكرة المشروع، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية للحفاظ على المعالم التاريخية للمدينة وتوثيقها للأجيال القادمة.

وشدد خوشناو على ضرورة الدقة في التنفيذ والالتزام بالمعايير العلمية في التعامل مع المواقع الأثرية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بتشكيل لجنة فنية متخصصة لإجراء دراسة علمية شاملة للمشروع، ووضع الآليات القانونية والإدارية المناسبة للبدء بخطوات التنفيذ الفعلي، بما يضمن الحفاظ على الطابع التراثي الفريد لمدينة أربيل.