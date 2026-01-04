أربيل .. إعفاء طلبة جمجمال الجامعيين من أجور السنة الدراسية

منذ 3 ساعات

أربيل ( كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 4 كانون الثاني 2026، في بيان صادر بأمر وزاري مرقم (21)، تخفيف أعباء الأجور المالية الدراسية على الطلبة من قاطني قضاء جمجمال، للعام الدراسي(2025-2026).



وجاء في نص الأمر الوزاري: "شددت وزارة التعليم العالي على أنه ليس من الضروري أن يستحصل الطلبة على أي تأييد من أي جهة ذات صلة، بل بالتنسيق بين التسجيل العام والشؤون المالية في الجامعات عن طريق نظام "زانكولاي".

وعبر رقم كود الامتحان الذي يتكون من 13 رقماً تسلسليا خاصاً لكل طالب جامعي في شتى المراحل، والرقمان (الخامس والسادس) لطلبة تربية جمجمال هما (05)، ولذا يجب التأكد من أن محل السكنى وإقامتهم يقع ضمن قضاء جمجمال والمناطق المتضررة التابعة، وبذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصالحهم، بهدف تخفيف عبء الأجور الدراسية.

الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، اجتاحت عاصفة ممطرة قوية حدود محافظة السليمانية وإدارة كرميان، الأمر الذ أدى إلى حدوث فيضانات في قضاء جمجمال ونواحي شورش وتكية.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فقد تسببت الفيضانات في أضرار لأكثر من 1258 منزل، و116 محل تجاري، ونحو 500 مركبة.

بعد الكارثة، بدأت العديد من الحملات المختلفة لجمع المساعدات في مدن وبلدات كوردستان.

كما وتم و بناءً على توجيهات وأوامر الرئيس بارزاني، أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية فرقها و بسرعة، لتقديم المساعدة والدعم للمتضررين جراء سيول و فيضانات جمجمال.