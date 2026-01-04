اللاليغا .. صدراة برشلونة وخماسية ملاحقه الريال تشعل المنافسة

منذ ساعتين

أربيل ( كوردستان 24)- ما زالت المطاردة على أشدها بين الغريمين الأشهر على الكوكب الملكي الريالي و برشلونة الكتلوني، خاصة بعد أن ظهر الريال جاداً مطلع العام الجديد في ملاحقة المتصدر برشلونة بفوزه على ريال بيتيس بخماسية كان قد أحرز المهاجم جونزالو جارسيا ثلاثية من بينها، قاد بها ريال مدريد للفوز 5-1 على ضيفه ريال بيتيس اليوم الأحد، ليقلص الفارق مع برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم إلى أربع نقاط.



ورفع فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي تصدر الترتيب قبل أن يتراجع في نوفمبر تشرين الثاني، رصيده إلى 45 نقطة من 19 مباراة، ويحتل المركز الثاني خلف برشلونة حامل اللقب الذي فاز على جاره في الإقليم الشرقي إسبانيول أمس السبت.

وكان أمس حقق برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم فوزا صعبا 2-صفر على مضيفه إسبانيول في قمة كتالونيا،السبت، مستفيدا من هدفين متأخرين سجلهما داني أولمو و البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما ظهر أبرز ما في المباراة دور بارز من حارس المرمى خوان جارسيا ضد فريق السابق وهو يستخدم زميله للتصصدي للكرة التي كانت ستصعب المهمة على المتصدر، وظهر بطلها الحارس جوان جارسيا، مع زميله بالفريق جيرارد

مارتين، في حركة دفع زميله بوجه الكرة فمنعت الخصم من تسجيل هدف محقق.

وعزز برشلونة صدارته للترتيب رافعا رصيده إلى 49 نقطة بفارق غير مريح عن ريال مدريد.