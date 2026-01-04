إيران تقرّ إعانة شهرية لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية" في ظل الاحتجاجات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة الإيرانية الأحد أنها ستصرف إعانة شهرية لكل مواطن لـ"تخفيف الأعباء الاقتصادية"، وذلك بعد أسبوع من اندلاع احتجاجات بدأت على خلفية تردّي الأوضاع المعيشية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني للتلفزيون الرسمي "يمكن للأفراد الحصول على مبلغ يعادل مليون تومان (حوالى سبع دولارات أميركية) شهريا، يُودع في حساباتهم لمدة أربعة أشهر".

وأوضحت أن المبلغ سيُصرف لكل إيراني على شكل رصيد يمكن استخدامه لشراء سلع معينة، ويهدف إلى "تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين".

ويناهز الحد الأدنى للأجور في إيران التي يزيد عدد سكانها عن 85 مليون نسمة، 100 دولار أميركي. ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية حوالى 200 دولار.

ويعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. وبلغ معدل التضخم السنوي في كانون الأول/ديسمبر في ايران 52%.

وفقدت العملة الوطنية أكثر من ثلث قيمتها مقابل الدولار الأميركي خلال العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية للمواطنين.

وتواصلت الاحتجاجات الأحد في إيران لليوم الثامن على التوالي، على خلفية حالة من القلق الاقتصادي جراء انخفاض قيمة العملة.

وشهدت 40 مدينة على الأقل تحركات احتجاجية بدرجات متفاوتة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.

وأفادت تقارير رسمية إيرانية بمقتل 12 شخصا على الأقل في اشتباكات منذ الأربعاء، بينهم عناصر أمن.

