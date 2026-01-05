إعادة افتتاح منفذ "زێت" الدولي بين إقليم كوردستان وتركيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية أمن المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين 5 كانون الثاني 2026، عن إعادة افتتاح منفذ "زێت" الدولي الرابط بين إقليم كوردستان وتركيا أمام حركة المسافرين والسياح.

وجاء في بيان للمديرية: "نسترعي انتباه كافة المواطنين والسياح إلى أن منفذ (زێت) الدولي قد استأنف أعماله اليوم الاثنين، وبات بإمكان المسافرين استخدامه في تنقلاتهم ورحلاتهم بشكل طبيعي".

وكان المنفذ قد أعلن عن توقف الحركة فيه يوم الخميس الماضي، 1 كانون الثاني 2026، نتيجة موجة برد وتساقط كثيف للثلوج، مما أدى إلى سوء الأحوال الجوية وصعوبة التنقل في الطرق الجبلية الوعرة، مما دفع السلطات لإغلاقه مؤقتاً لضمان سلامة المسافرين.

وأوضح البيان أن قرار الإغلاق والافتتاح جاء بالتنسيق المشترك بين إدارة منفذ "زێت" من جانب إقليم كوردستان، وإدارة منفذ "ديرجيك" من الجانب التركي.

يُذكر أن المنطقة الحدودية شهدت منذ أواخر شهر كانون الأول الماضي تقلبات جوية حادة، حيث أعلن المنفذ في 29 كانون الأول 2025 عن توقف الرحلات بسبب العواصف الثلجية، وهي ذات الظروف التي أدت أيضاً إلى تعليق الحركة المرورية في منفذ "حاجي أومران" الدولي خلال الأيام الماضية.