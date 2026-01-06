طفرة خدمية في أربيل: تنفيذ 67 مشروعاً بكلفة 116 مليار دينار خلال عام 2025

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت رئاسة بلدية أربيل، اليوم، عن حصيلة إنجازاتها الخدمية لعام 2025، مؤكدة تنفيذ عشرات المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الواقع العمراني في عاصمة إقليم كوردستان.

وكشفت رئاسة البلدية في تقريرها السنوي، أنها أشرفت على تنفيذ 67 مشروعاً متنوعاً خلال العام الماضي، بميزانية إجمالية بلغت 116 مليار دينار عراقي.

ركزت هذه المشاريع بشكل أساسي على قطاع الطرق والجسور والخدمات العامة لتلبية التوسع السكاني الذي تشهده المدينة.

وفي تفاصيل العمل الميداني، أوضح التقرير أن الفرق الهندسية والفنية أنجزت: فتح شوارع جديدة: بمساحة إجمالية بلغت مليون متر مربع، مما ساهم في ربط الأحياء الجديدة بمركز المدينة وتخفيف الاختناقات المرورية.

أعمال التعبيد (التبليط): إكساء شوارع بمساحة وصلت إلى 260 ألف متر مربع.

الإنتاج والصيانة: نجحت معامل البلدية في إنتاج 12 ألف طن من الإسفلت (القير)، خُصصت لصيانة وترميم مساحات بلغت 60 ألف متر مربع من الشوارع الداخلية داخل الأحياء السكنية.

خطة عام 2026

وأكدت رئاسة بلدية أربيل أن هذه الجهود ستستمر وتيرة متصاعدة خلال العام الجديد (2026)، مشيرة إلى البدء بتنفيذ خطة خدمية متكاملة تهدف إلى إيصال الخدمات الأساسية لكل زاوية في المدينة، مع التركيز على جودة التنفيذ والاستدامة وفقاً للمعايير الهندسية الحديثة.