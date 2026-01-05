لجنة "عملية السلام" في البرلمان التركي تجتمع لصياغة تقريرها النهائي وتعديلات قانونية مرتقبة

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- يستعد فريق صياغة تقرير "عملية السلام" في البرلمان التركي لعقد اجتماع حاسم، غداً الثلاثاء الموافق 6 كانون الثاني/يناير 2026، لوضع اللمسات الأخيرة على التقرير الختامي للجنة، وذلك عقب قرار تمديد فترة عملها لمدة شهرين إضافيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار عمل "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" (المعروفة بلجنة السلام)، حيث من المقرر أن يترأس الاجتماع رئيس البرلمان التركي ورئيس اللجنة، نعمان كورتولموش. ويشارك في صياغة التقرير ممثلون عن أبرز الكتل السياسية، وتشمل حزب العدالة والتنمية (AKP)، وحزب الشعب الجمهوري (CHP)، وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party)، وحزب الحركة القومية (MHP).

أهداف التقرير والمسار القانوني

يهدف الاجتماع إلى مناقشة المقترحات المرفوعة وتقييمها لإدراجها في التقرير النهائي، الذي من المؤمل أن يتضمن مقترحات لترتيبات وتعديلات قانونية تدعم عملية السلام. وبحسب مصادر برلمانية، فإن المرحلة الحالية تمثل الانتقال من "مرحلة الاستماع" التي انتهت مؤخراً إلى "مرحلة الصياغة التشريعية والسياسية".

خلفية عن اللجنة وأعمالها

تأسست اللجنة في آب/أغسطس 2025 تحت المسمى الرسمي "لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية"، وتتألف من 48 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية. وتتمثل مهمتها الرئيسية في إيجاد حل سياسي وقانوني للقضية الكوردية، والوصول إلى تفاهمات بشأن نزع سلاح حزب العمال الكردستاني (PKK).

وعلى مدار الأشهر الماضية، عقدت اللجنة سلسلة من اللقاءات الرفيعة والمكثفة، شملت الاستماع إلى آراء زعيم حزب العمال الكوردستاني المسجون، عبد الله أوجلان، بالإضافة إلى وزيري الداخلية والدفاع، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني (MİT)، فضلاً عن إشراك منظمات المجتمع المدني وأكاديميين بارزين لتقديم رؤى شاملة للحل.

جدير بالذكر أنه كان من المفترض اختتام أعمال اللجنة مع نهاية عام 2025، إلا أن رئاسة البرلمان قررت تمديد تفويضها لشهرين إضافيين لضمان إعداد تقرير شامل ودقيق يلبي تطلعات المرحلة السياسية المقبلة في تركيا.