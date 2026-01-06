خبير في الأمن المعلوماتي يحذر من التهكير والإبتزاز عبر إعلانات فرص العمل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- جرائم الاحتيال، وخاصة التحرش الجنسي عبر التطبيقات وخرق الأجهزة الإلكترونية، أصبحت منشرة وبكثرة، بينما المجتمعات المحلية و بسبب الخصوصية والمكانة الاجتماعية للأسر، تكون الضحية فيها غير مستعدة لتسجيل الشكوى ضد المعتدين بهذه الجرائم.

وبهذا الخصوص نصح علي جاف الخبير في أمن المعلومات في إقليم كوردستان، لـ كوردستان24، المستخدمين للتطبيقات ممن يتعرضون لابتزاز الصفحات الإلكترونية للإنتباه لبعض الصفحات التي تعلن عن وجود فرص عمل، فمعظمها تهدف إلى الاحتيال المالي، فلا يجب الوثوق بهذه الصفحات أو تقديم أي وثائق رسمية أو صور شخصية لهم، إلا بعد التأكد من عنوان أو مقر الصفحة الرسمي.

وأضاف جاف: في حال حدوث أي مشكلة مع تلك الصفحات أو شبكات التواصل الاجتماعي، يجب على المواطنين التوجه إلى أقرب مركز شرطة أو مديرية شرطة، وفي حالة التعرض للتهديد أو الابتزاز يجب تسجيل الشكوى، لأن جرائم الاحتيال، وخاصة التحرش الجنسي عبر الأجهزة الإلكترونية واردة، وأغلب الضحايا يحيدون عن تسجيل الشكوى للخصوصية الأسرية.

ويعتقد خبير أمن المعلومات أن معظم المعاملات المالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية هي أعمال غير قانونية، إذ لا يوجد أي ضمان قانوني، لذا يجب على المواطنين عدم الحديث مع أشخاص مجهولين وعدم فتح الروابط غير المعروفة، فلربما يكونون من القراصنة والمبتزين عبر خاصيات متطورة معدّة لغرض تزييف الصور والتركيب العميق للمشاهد وللصور ويستخدمون المواد التي يُركِّبُون عليها للتهديد للإبتزاز المالي.

وقال: في كل الحالات، بعد أي مشكلة اجتماعية عبر شبكات الإنترنت، يجب على المواطنين إبلاغ قسم الشرطة التابع لوزارة الداخلية مباشرة حتى يتم معالجة المشكلة وفق القانون.