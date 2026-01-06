وزير تربية كوردستان يثني على شرطة أربيل في توعية الطلبة بمخاطر المخدرات والتكنولوجيا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24 )- أعرب وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، عن بالغ سعادته بالندوة التوعوية التي ألقتها كوادر شرطة أربيل في مدرسة الشهيد كوجر حول مخاطر المخدرات واستخدام التكنولوجيا في القاعات الدراسية .

وكتب حمه سعيد عبر منشورٍ على حسابه على الفيسبوك: زرت هذا الصباح مدرسة في أربيل، وفي جولة تفقدية ميدانية غير متفق عليها، سررت كثيراً أثناء اللقاء بإخوتي المميزين من نخب كوادر التوجيه المعنوي في شرطة مدينة أربيل الذين قدموا ندوة توعوية حول مخاطر المواد المخدرة ومخاطر إستخدام التكنولوجيا في القاعات الدراسية لطلاب الصف العاشر في ثانوية الشهيد كوجر.

وأضاف: رغم أن زيارتي لم يسبقها أي إشعار أو إعلان مسبق، إلا إنني شاركت لدعمهم خلال الندوة، من المهم جداً أن يكون للمؤسسات التوعوية والتثقيفية دور في توعية أبناءنا الطلبة حول هذه الموضوعات.

وكان محاضرو التوجيه المعنوي ألقوا محاضرة عن خطورة آفة المخدرات وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع الزيارة الميدانية التقى وزير التربية بالمحاضرين من الشرطة وأعرب عن سروره بعملهم، مثنياً على جهودهم الكبيرة، وشاركهم في جانب من المحاضرة بالحث على الاهتمام بالمجالات المفيدة للاجيال والتحذير من المخدرات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب خاطئ.

وتقع مدرسة الشهيد كوجر في حي بختياري، وسبق أن استضافت قاعات الدراسة فيها طلاباً قادمين من محافظات ومدن عراقية، بعد أن فروا مع عوائلهم نحو إقليم كوردستان هرباً من خطر الإرهاب.