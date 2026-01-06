زعيم حزب الحركة القومية: أبواب السلام مع الكورد مفتوحة حتى النهاية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تحدث زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي عن خطوات عملية لحل الأزمة الكوردية في الجمهورية التركية، وقال إن أبواب السلام والاستقرار للأمة التركية "مفتوحة حتى النهاية".

جاءت كلمة بهجلي خلال اجتماع كتلة حزبه في البرلمان التركي في أنقرة.

وأشار بهجلي إلى التقدم الذي شهدته جهود تسوية الأزمة الكوردية وأوضح أن أبواب السلام مفتوحة حتى النهاية.

وأعلن رئيس حزب الحركة القومية أن القرن الجديد سيكون قرن السلام وتابع على ذات النحو: لن يكون هناك أي أثر للفساد في القرن الجديد.

وبعد أن التقى وفد حزب الديموقراطية والمساواة الشعبية، بزعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان في 28 تشرين الأول/أكتوبر، الاجتماع مع الأحزاب السياسية القومية واليمينية والكتل المستقلة في البرلمان في الثاني من الشهر الجاري.

كما التقى وفد حزب الحركة الديمقراطية مع زعيم الحركة القومية التركية، بهجلي، في الثاني من الشهر الحالي، حيث شوهد الاستقبال الودي من رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي لضيوفه من الوفد الكوردي عند الباب، بعدها قدم السياسي الكوردي التركي أحمد ترك عضو الوفد الزائر, هدية إلى دولت بهجلي.

وكانت عملية السلام بين أنقرة وحزب العمال الكوردستاني، مرت بما يشبه الفتور في التصريحات المتعلقة بجدوى السلام دون صياغة الضمانات القانونية، ومصير زعيم حزب العمال الكوردستاني إلى جانب تحديد موعد للمرحلة الثانية من الحوارات بين أطراف عملية السلام التركية.