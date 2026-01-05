قسد تنفي استهداف حاجزٍ حكومي شرق حلب وتدحض ادّعاءات وزارة الدفاع السورية

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- نفت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، بشكل قاطع صحة الأنباء التي وردت في بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، بشأن استهداف حاجز للشرطة العسكرية قرب بلدة دير حافر شرقي مدينة حلب.

وذكر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان، أن قواته لم تنفذ أي نشاط أو تحركات أو عمليات عسكرية في المنطقة المذكورة، مؤكداً أن ما ورد في البيان المتداول "ادعاءات مفبركة ومشبوهة بالكامل".

وأضاف البيان أن هذه المزاعم تهدف إلى خلق ذرائع وتبرير تصعيد غير مبرر، محمّلاً الجهة التي أصدرت البيان كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تترتب عليه.

وشددت قوات سوريا الديمقراطية على التزامها بضبط النفس وبالمسارات القائمة، مؤكدة حرصها على عدم الانجرار نحو التصعيد.