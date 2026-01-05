زوجة مادورو تدفع ببراءتها أمام محكمة أميركية

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أنكرت زوجة الرئيس الفنزويلي المعتقل، سيليا فلوريس، التهم الموجهة إليها خلال أول مثول لها أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك.

و‏أنكرت فلوريس جميع التهم الموجهة إليها، بما في ذلك مزاعم قبول رشاوى مرتبطة بعلاقات تهريب المخدرات.

و‏يتهمها المدعون العامون بالتوسط في اجتماعات بين المتاجرين بالبشر ومسؤولي مكافحة المخدرات الفنزويليين.

وقال زوجة مادورو أمام المدعين: أنا بريئة، بريئة تماماً، ‏أنا السيدة الأولى لجمهورية فنزويلا، وفق ما نقلته شبكة سي إن إن.

في الـ الثالث من يناير كانون الثاني 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله من البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" بفنزويلا.

وأفاد إعلام محلي فنزويلي بحدوث سلسلة انفجارات متزامنة في مواقع متباعدة داخل العاصمة كاراكاس، دون أن تُعلن أي جهة رسمية – فنزويلية أو دولية – عن طبيعتها أو أسبابها.

وأشارت تقارير إلى تحليق كثيف لطائرات حربية على علو منخفض فوق المدينة، لكن لم تُؤكد أي مصادر رسمية خلفيات هذا النشاط الجوي أو طبيعته.

وأفادت حينها وسائل إعلام أميركية بأن الجيش الأميركي رفض التعليق على التقارير حول الانفجارات في كاراكاس، وكشفت مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت على علم بهذه الأحداث.