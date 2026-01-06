الإصلاح الاجتماعي بإقليم كوردستان: بمساعدة حكومية ستصدر بطاقات وطنية لكل السجناء

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للإصلاح الاجتماعي في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، 6 يناير كانون الثاني 2026، إحصائية رسمية حول عدد السجناء في سجون الإقليم وأفادت أن هناك أكثر من سبعة آلاف محكوم.

وقال المدير العام للإصلاح إحسان عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي، هناك سبعة آلاف و274 محكوماً في سجون إقليم كوردستان، منهم ألف و250 شخصاً من المحكومين بتهم تتعلق بالمواد المخدرة، كما وتم اعتقال ستة آلاف و24 محكوماً آخرين في قضايا متنوعة جنائية وقانونية".

وأشار إحسان عبد الرحمن إلى أنه "خلال العام الفائت، تم الحكم على 700 شخص، إضافة ً إلى 827 شخصاً تم الحكم عليهم في قضايا تتعلق بالمواد المخدرة."

وأوضح المدير العام للإصلاح في إقليم كوردستان، أن المديرية أعدت حزمة من مشاريع قوانين تتعلق بالملفات هذه، منها قانون العقوبات البديلة، وقانون الإصلاح، وقانون العفو العام، وننتظر تقديمها إلى برلمان إقليم كوردستان للمصادقة عليها."

وإضاف عبد الرحمن: المديرية نفذت حملات صحية عامة داخل السجون، كما أنشأت مركزاً لتقييم الحالات الفردية للسجناء، وكان لذلك دور بارز في تقليل المشاكل والتوترات داخل مراكز الاحتجاز."

وقال: "بالتنسيق مع الحكومة سيتم إصدار بطاقة وطنية للسجناء، بالتعاون مع وزارة العدل الإتحادية التي ستتولى إدارة الشؤون المالية المتعلقة بذلك."

وفي ذات السياق أضاف عبدالرحمن: "تم الحصول على الموافقة الرسمية من وزارات الداخلية في الحكومة الإتحادية وإقليم كوردستان لبدء تنفيذ هذه العملية."

تحرير: محمد مراد