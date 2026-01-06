أوكرانيا تقصف مستودعاً للنفط وترسانة صواريخ في روسيا والأخيرة تدخل سلاحاً متطوراً

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- قال مسؤول من جهاز الأمن الأوكراني اليوم الثلاثاء إن القوات الأوكرانية قصفت مستودعاً للنفط في منطقة ليبيتسك الروسية بالإضافة إلى ترسانة صواريخ وذخيرة في منطقة كوستروما، وذلك في هجمات نفذتها طائرات مسيرة بعيدة المدى.

وأضاف المسؤول أن حريقا اندلع في مستودع النفط، ووقعت انفجارات قوية في الترسانة نتيجة للهجمات المباشرة عليها.

وكانت مصادر صحفية روسية أعلنت استخدم الجيش الروسي، ولأول مرة على نطاق واسع، أنظمة الصواريخ التكتيكية فائقة الدقة من طراز "تورنادو-إس"، التي يقارنها الخبراء الروس بمنظومات "هيمارس" الأمريكية.

يأتي هذا للإعلان الاوكراني الأمني بالتزامن مع الإعلان عن مسودة بيان "لتحالف الراغبين" الذي يضم حلفاء كييف اليوم الثلاثاء، ونصت المسودة على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستشمل "تعهدات ملزمة" لدعم البلاد "في حالة التعرض لهجوم روسي كبير مستقبلاً، وذلك من أجل استعادة السلام".

وجاء في المسودة، والتي لا تزال بحاجة للموافقة خلال قمة لقادة ( تحالف الراغبين) بمساندة كييف، في باريس في وقت لاحق اليوم "يمكن أن تشمل هذه الالتزامات استخدام القدرات العسكرية والدعم الاستخباراتي واللوجستي والمبادرات الدبلوماسية ، وفرض عقوبات إضافية".

وفي السياق، وصل ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحبة جاريد كوشنر صهر ترامب إلى قصر الإليزيه في فرنسا للمشاركة في القمة.

وسيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أيضا في الاجتماع بالعاصمة الفرنسية، في إطار جهود أوسع لصياغة موقف أوكراني وأوروبي وأمريكي مشترك يمكن نقله لاحقا إلى روسيا.