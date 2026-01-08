بدء اجتماع الوفدين التفاوضيين للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني في أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بدء اجتماع الوفدين التفاوضيين للحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني، في أربيل، اليوم الخميس 8 كانون الثاني 2026.

وفقاً لمعلومات هوشمند صادق، مراسل كوردستان24، فإن وفدي التفاوض من يناقشان في اجتماعهم مسألة تشكيل الحكومة الجديدة لـ إقليم كردستان وإعادة تفعيل البرلمان ومنصب رئيس جمهورية العراق.

وأشار إلى أن الحزبين يسعيان إلى تقديم مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية، سواء كان المرشح من الحزب الديمقراطي أو من الاتحاد الوطني. لذلك تجري مناقشات مكثفة حول هذا الموضوع.

وقال: إذا تم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، فإن ذلك سيصبح مدخلاً لإعادة تفعيل البرلمان وحسم ملف منصب رئيس جمهورية العراق.

وهذا أول اجتماع رسمي لوفدي التفاوض من الجانبين بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية.

المراقبون والمصادر السياسية يشيرون إلى أن استئناف الاجتماعات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في هذا التوقيت، هو رد على الوضع الحساس في العراق والمنطقة. كلا الجانبين يؤكدان أن "الوحدة والتوافق" في بغداد هو مفتاح الحصول على الحقوق، وفي الوقت نفسه تشكيل حكومة الإقليم بسرعة يضمن تقديم خدمات لائقة لمواطني كوردستان.