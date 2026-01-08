المركزي العراقي يحدد سعر الصرف الرسمي للدولار في موازنة 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- خاطب البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، وزارة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2026، فيما أشار إلى أن سعر الصرف الرسمي سيكون 1300 دينار في موازنة 2026.

وخاطب البنك المركزي دائرة الموازنة في وزارة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة / 2026.

وذكر البنك المركزي أن "سعر الصرف الرسمي الذي سيتم اعتماده في عام / 2026 يبلغ (1300) دينار للدولار والمعتمد منذ شباط من عام 2023".

فيما كشفت مصادر عن أن "البنك المركزي سيشتري الدولار بسعر 1300 دينار من وزارة المالية ويبيعه بسعر 1310دنانير للمصارف التي ستبيعه بـ1320ديناراً للتجار والتحويلات الخارجية".