مواجهات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وفصائل دمشق بمحيط حي السريان في حلب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المركز الإعلامي، لقوى الأمن الداخلي في حلب، عن خوضها اشتباكات عنيفة بمواجهة هجمات فصائل حكومة دمشق وتوابعها بمحيط حي السريان بحلب.

وأضاف أن قوات الأمن الداخلي، كبدت فصائل دمشق خسائر فادحة.

ويترقب المدنيون داخل الأحياء السكنية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية خفضاً للتصعيد وهدنة لوقف إطلاق النار، في الوقت الذي تصرح فيه الحكومة الانتقالية عن تصعيد جديد يهدد حياة مزيدٍ من المدنيين، وكما ورد في تصريحها أنه “يحظر التجوال” ابتداء من الساعة 01:30 ظهراً حتى إشعارٍ آخر. و”تحذير للمدنيين” بالابتعاد عن كافة مواقع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، مهددًا بأنه سيقوم بالبدء بعمليات مركّزة ابتداء من الساعة 1.30 ظهراً”.

ويأتي ذلك في مشهدٍ يخلق تصعيدا جديداً وحالة من الخوف والذعر لدى السكان المدنيين، وسعياً من الحكومة الانتقالية بإفراغ الأحياء من سكانها الأصليين مهدداً بالتصعيد والاقتحام.

ويشهد حيّا الشيخ مقصود والأشرفية، منذ فجر يوم أول أمس الثلاثاء، اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن الداخلي (الأسايش) من جهة، والقوات الحكومية المتمثلة بالفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى. حيث تخلل هذه الاشتباكات استهداف من قبل الأخيرة لهذين الحيين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، حيث أسفرت هذه الهجمات منذ اليوم الأول، عن 18 قتيل توزعوا على النحو التالي:

المدنيون هم 12، بينهم 4 سيدات وطفل.

-9مدنيين هم: (5 رجال، وسيدتان، وطفلين) في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية.

-3 مدنيين هم: (سيدتان وطفل) في حي الميدان.

كما قُتل 6 عسكريين من الطرفين، وهم:

-1 من قوى الأمن الداخلي.

-5من وزارة الدفاع.

وإصابة 62 شخصاً مدنياً أغلبهم نساء وأطفال.