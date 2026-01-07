إلهام أحمد: غالبية سكان حي الشيخ مقصود هم من أهالي عفرين المهجرين قسرا

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قالت مسؤولة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، إن "وزارة الدفاع للحكومة السورية المؤقتة تعلن الحرب على حيي الشيخ مقصود والأشرفية المكتظة بالمدنيين، تعلن حرب الابادة بحق الكورد الذين عانو من ظلم النظام السابق".

وأضافت، أن "غالبية سكان الحي هم اهالي عفرين المهجرين قسرا. علما ان هذين الحيين كانا تحت حصار مشدد من فرق تابعة لوزارة الدفاع. بالرغم من التزام الكورد باتفاق 1 نيسان، إلا ان الطرف الآخر لم يلتزم".

وتابع: "بالرغم من التواصل الحثيث من قبلنا لاجراء مباحثات، لكن وزارة الدفاع ترفض الحوار".

وزادات: "ندعو المسؤلين في الحكومة تحمل مسؤلياتهم تجاه ما يحدث واتباع طريق العقل والمنطق لحل المشاكل بالحوار والابتعاد عن أسلوب الحرب والمعارك".

وختمت: "يكفي السوريين ما عانوه من حروب. وندعو السوريين والشباب السوري بالابتعاد عن عن هذه السبل ورفع صوت الحق ونبذ الحرب".

وبدأت موجة نزوح من الأحياء الكوردية في حلب، بعد التصعيد الذي هدد به، الجيش السوري.

وقام الدفاع المدني السوري بإجلاء 850 مدنياً معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك حتى الساعة 12:30 من ظهر اليوم.

وأوضح الدفاع المدني السوري أنه تم تنفيذ عملية الإجلاء عبر نقطتي تجمّع في منطقة العوارض وشارع الزهور، بالتزامن مع تزايد خروج المدنيين من الأحياء القريبة التي تتعرض لقصف متبادل بين الفصائل السورية، التابعة للحكومة المؤقتة، وقسد.