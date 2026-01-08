الاسايش تصد هجوماً واسعاً وتقتل 13 مسلحاً وتدمر مدرعتين عسكريتين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اندلعت اشتباكات عنيفة في محيط حي الأشرفية بمدينة حلب، إثر محاولة هجوم نفذتها مجموعات مسلحة موالية لحكومة دمشق. وتمكنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) من كسر الهجوم، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحاً وتدمير مدرعتين عسكريتين بالكامل.

وذكر المركز الإعلامي لأمن حلب في بيان رسمي، أن القوات المدافعة تصدت بـ "بطولة نادرة" لهجوم واسع شاركت فيه الدبابات والمدرعات، مؤكداً وقوع اثنين من المهاجمين في الأسر لدى قوى الأمن.

وفي أعقاب انسحاب القوات المهاجمة وفرار ما تبقى منها من ساحة المعركة، باشرت فرق تخصصية تابعة للأمن الداخلي عمليات تمشيط وتطهير واسعة للأبنية السكنية التي كان المسلحون قد تسللوا إليها، لضمان خلوها من أي جيوب أو عبوات ناسفة.

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة في وقت يتعرض فيه حيا "الأشرفية" و"الشيخ مقصود" منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2026 لهجمات عنيفة من قبل قوات الحكومة السورية وفصائل موالية لها. وسبق هذا الهجوم قصف مدفعي وصاروخي مكثف براجمات "غراد" استهدف المنطقة لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

وأكدت المصادر العسكرية أن إحباط هذا الهجوم وطرد المسلحين من الأبنية المدنية يعكس الجاهزية العالية للقوات المدافعة في مواجهة المخططات التي تستهدف السيطرة على الأحياء ذات الغالبية الكوردية في حلب ومنع محاولات التهجير القسري لسكانها.