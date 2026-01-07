مكتب الأتروشي ينفي أي اتفاق للكتل حول منصب مقرر مجلس النواب

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- رفض مكتب نائب رئيس مجلس النواب العراقي جميع التصريحات التي تتحدث عن إتفاق للكتل النيابية، أو أي شكل للإتفاقات حول منصب مقرر البرلمان ومنحه للمكون المسيحي، مضيفاً، أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن.

وأشار مكتب فرهاد أتروشي، نائب رئيس مجلس النواب العراقي الثاني، الأربعاء، في بيان إلى أنه لم يصدر بأي شكل من الأشكال أي قرار رسمي أو اتفاق بين الكتل البرلمانية بشأن منصب مقرر مجلس النواب العراقي الجديد، على أن يكون مرتبطاً بالإخوة من المكون المسيحي.

وفي جزء آخر من البيان تم التأكيد على أن "أي معلومة يتم نشرها بهذا الشأن هي بعيدة عن الحقيقة وغير صحيحة".

كما أشار مكتب نائب رئيس البرلمان الثاني إلى أن البرلمان وهيئته الرئاسية المكونة من رئيس المجلس مع النائبين للرئيس، ملتزمان بالاتفاقات السياسية ويراعون مبدأ التوازن والتوافق والتمثيل لجميع المكونات ضمن إطار التشريع، دون صدور أي قرار مسبق خارج هذا الإطار التوافقي.