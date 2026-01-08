إقليم كوردستان يعلن أيام العطل الرسمية والأعياد خلال 2026

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نشرت مديرية الإعلام والمعلومات، على الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان جدول العطل والمناسبات الرسمية لعام 2026 في إقليم كوردستان.

وبحسب التقويم الرسمي للحكومة، فقد تم تحديد جميع العطل والمناسبات من شهر كانون الثاني حتى شهر كانون الأول، والتي تم تحديدها سابقاً بقرار من الحكومة والبرلمان ويتم تجديدها سنوياً.

وجاءت العطل الرسمية كالتالي:

1/1: رأس السنة الميلادية

3/5: يوم بدء انتفاضة شعب كوردستان

3/11: ذكرى إعلان اتفاقية 11 آذار 1970

3/14: يوم ميلاد القائد والرمز الوطني مصطفى بارزاني

3/20-22: عيد الفطر المبارك

1/4: رأس السنة البابلية الآشورية - البابلية الكلدانية

5/4: عيد القيامة (للمسيحيين) - ثلاثة أيام عطلة

9/4: يوم تحرير العراق من النظام الدكتاتوري البائد

16/4: عيد رأس السنة الإيزيدية

5/14: عيد الصعود (للمسيحيين) - يوم واحد فقط

27-30/5: عيد الأضحى المبارك

16/6: رأس السنة الهجرية

25/6: يوم عاشوراء

12/7: عيد نوسيرديل (للآشوريين) - يوم واحد فقط

14/7: ثورة الرابع عشر من تموز

25/8: ذكرى ولادة النبي العظيم (ص)

6 -12/10: عيد جماييه (للإيزيديين)

18/12: عيد الصيام الإيزيدي (للإيزيديين)

25/12: ذكرى ولادة السيد المسيح (ع)

و أكدت حكومة إقليم كوردستان، الاعتماد على التقويم الهجري، لتحديد المناسبات الدينية عيد الفطر الأضحى.