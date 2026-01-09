رامي عبد الرحمن: الاشتباكات في الاشرفية مستمرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، عن تطورات ميدانية متسارعة في مدينة حلب، مشيراً إلى تمكن الجيش العربي السوري من السيطرة على أكثر من نصف حي "الأشرفية"، وذلك نتيجة اتفاق وتسهيلات قدمتها قبيلة "البقارة" التي فتحت الطريق أمام تقدم القوات الحكومية.

وفي تصريح خاص لـ (كوردستان 24)، صباح اليوم الجمعة 9 كانون الثاني/يناير 2026، أوضح عبد الرحمن أن السيطرة جاءت عقب سلسلة من الاشتباكات العنيفة وتغييرات طرأت على خارطة التحالفات المحلية، مؤكداً أن المعارك لا تزال مستمرة بضراوة في نقاط عدة داخل الحي.

وعزا مدير المرصد هذا التقدم السريع إلى الدور المحوري الذي لعبته قبيلة "البقارة"، وتحديداً بتنسيق من (أبو أحمد زكور)، مستشار شؤون العشائر في الحكومة السورية والمنتمي للقبيلة ذاتها، حيث ساهمت العشيرة في تأمين ممرات للقوات المهاجمة. كما أشارت المصادر إلى أن العشيرة قدمت ضمانات ووعوداً بـ "الحماية الأمنية" للمسلحين الذين يتركون مواقعهم وينضمون إلى صفوف القوات الحكومية.

وفي تفاصيل التحرك الميداني، ذكر عبد الرحمن أن مجموعة صغيرة من المسلحين العشائريين شنت هجوماً بثلاث آليات عسكرية، ونجحت في إحداث ثغرة في الدفاعات المحيطة بحي الأشرفية، رغم تدمير إحدى آلياتهم خلال المواجهات.

ووصف مدير المرصد ما يجري الآن بـ "حرب الشوارع" داخل أزقة الحي، مؤكداً وقوع قتلى وجرحى من الطرفين نتيجة ضراوة القتال.

وعلى الصعيد الإنساني، حذر عبد الرحمن من تدهور الأوضاع في حيي (الشيخ مقصود والأشرفية) وصولاً إلى مستوى "الكارثة"، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الطبية من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الأساسية بسبب كثرة المصابين واستمرار القصف، ما يهدد حياة المئات.

يذكر أن الجماعات المسلحة الموالية للحكومة السورية بدأت منذ أربعة أيام هجوماً عسكرياً واسعاً على الحيين الكرديين (الأشرفية والشيخ مقصود) في مدينة حلب، تخلله قصف عشوائي عنيف أدى حتى الآن إلى فقدان 13 مدنياً لحياتهم وإصابة 64 آخرين، فضلاً عن موجة نزوح واسعة للأهالي من المنطقة.